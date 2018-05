Guido SÃ¼ller y Tomasito confirmaron que se casarÃ¡n

El año pasado los mediáticos se reconciliaron y como lo habían prometido, ya están buscando fecha.

"El miércoles vamos al Registro Civil de Escobar porque Guido vive en Ingeniero Maschwitz. Vamos a ver la fecha disponible. Estamos contentos. El miércoles pedimos fecha y después vemos el tema de la fiesta", contaron a los medios.

"Ahora si voy a tener de verdad el apellido Süller", celebró el joven aunque que en algún momento jugó en la televisión diciendo que era el hijo de guido.

"Será una drama para la familia de Guido. Silvia y los hermanos me van a saltar a la yugular. Pero mientras que Guido acepte, no me importa el resto", explicó el joven.

Entusiasmado con la idea de ser el marido de Guido, Tomasito no se mostró de la misma forma a la hora de hablar sobre buscar un hijo. "No ni loco. Se trata de un hijo, no un perro. Es mucha responsabilidad que ni yo ni él veo q tengamos", se sinceró.