Germán Weiner se marcha de Cipo

Se sabía que esta sería una semana decisiva en este sentido. El suyo no es el único contrato que caduca, también el de Pablo Vergara y el de Gabriel Chironi. Este último se radicará en Europa y el mejor de la última temporada maneja posibilidades de volver a la B Nacional, además de Chile.

"Me reuní con el cuerpo técnico y la comisión directiva y ahí me comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta para la próxima temporada. Acá estoy armando los bolsos para volverme a mi pueblo la semana que viene”.

Pero el de Weiner era un caso diferente y como tal se manejó en los últimos días. El encuentro con Gustavo Coronel y Ariel Ortiz, junto a algunos de los dirigentes, sirvió para que le explicaran las razones deportivas de esta decisión en el arranque de un mercado de pases en el que el Albinegro ya confirmó las vueltas de Damián Jara y Manuel Berra, más el arribo de Maximiliano Tormann.

El atacante tuvo su última gran temporada en el Albinegro con Henry Homann en el banco de suplentes. Ya desde el comienzo de la corta era de Víctor Zwenger estuvo muy condicionado por las lesiones, jugó poco en ese período, y la tendencia se sostuvo en los meses al mando de Coronel.

"Tengo decidido seguir jugando así que ya estoy analizando algunas propuestas. Desde Humboldt analizaré lo que sea mejor para mí y seguir en otro club. Siempre dije que me iba a quedar hasta que me echen”, Germán Weiner.