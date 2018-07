La senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo luego de que el biólogo molecular, Alberto Kornblihtt, exponga su defensa de la norma.

Sobre el final del discurso, el especialista instó a los legisladores a pensar "en los genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo".

La senadora tucumana comenzó a formular una pregunta que motivó un enfrentamiento verbal: "Usted ha dicho recién que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto es lavarse las manos… algo así, dijo, ¿verdad?". Él le corrigió la declaración y le pidió que lo repita tal cual él expuso. “Dije que se le da la posibilidad”, comentó el biólogo. Y agregó que “en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le informa a la madre que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. A lo que la senadora expresó que estaba proponiendo un uso eugenésico del aborto uso eugenésico.

“No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down…”, dijo Elías de Pérez, a lo que le respondió: “No dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?”.

"No, el aborto no se recomienda. Es una opción, nunca se recomienda. Jamás. Yo estaría en contra de que se recomiende. No es nada gratuito ni nada feliz de hacer, es una opción", cerró Kornblihtt.