¿Existen los riesgos cardíacos durante la #Superfinal?

El doctor destacó que hay un aumento del riesgo de padecer eventos cardiovasculares durante o en las horas posteriores al partido. "El riesgo está relacionado con el aumento de la presión arterial y las pulsaciones", agregó.

Además, indicó que a medida que aumenta el estrés por lo que sucede en la cancha, aumenta la adrenalina y la presión.

Entre los cuidados, Thalasselis recomendó comer moderadamente, no consumir alcohol, no fumar, no ver las repeticiones en el entretiempo y quienes lo necesiten tomar la medicación correspondiente.

Consultado sobre si exteriorizar las emociones ayuda a prevenir los riesgos, el doctor explicó: "Siempre liberar tensiones es bueno".

Embed