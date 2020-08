Estudiante denunció a un docente de Psicología por acoso sexual

“El profesor me invitaba a salir, sólo tenía esas intenciones. Decía que me quería ayudar con la carrera porque costaba encontrar lugares para realizar prácticas. Yo sólo accedí con esa intensión. Pero después me llamaba por teléfono y me pedía tener un trato más cercano, había acercamientos indebidos y me preguntaba cosas de mi intimidad. Me decía que todo lo que pasara iba a quedar entre nosotros dos. Nunca acepté sus términos, y ahí comenzó todo el infierno. Le pregunté por qué era la única haciendo horas en su consultorio, y me trató de paranoica”, relató la joven.

Luego de rechazar las propuestas, y ante la insistencia del docente, ella amenazó con denunciarlo. Fue allí cuando comenzaron las trabas en el ámbito académico.

“Un día me llamaron del centro de adicciones donde hacía las prácticas y me dijeron que me habían suspendido, sin argumentos. El coordinador me llamó enojado diciendo que había un acuerdo entre la institución y el docente de interrumpirlas por cuestiones de actitud. Tenía mucho miedo y no sabía si denunciar, porque estaba en juego mi carrera. En otra ocasión el docente ofreció llevarme hasta el hospital de Ingeniero Huergo en su auto particular para intentar iniciar otras prácticas allí, pero me negué por temor a lo que podía pasar en el viaje”, expresó.

En ese momento la estudiante se encontraba perdiendo la materia y quedando libre, por lo que inició un reclamo. Indicó que llegó a un acuerdo con los supervisores de la carrera, quienes habrían presentado un informe psicológico de la estudiante donde la diagnosticaban problemas mentales.

“El acuerdo era que realice un tratamiento en el hospital Bouquet Roldán de Neuquén y así poder retomar las cursadas y la práctica. Cumplí con todo lo acordado, pero nunca pude volver a cursar y estoy perdiendo meses y demorando la posibilidad de recibirme. Además, el profesor seguía llamándome y molestando. Nadie me creía y me trataban de loca”, contó.

La joven presentó la denuncia en la secretaría de Bienestar de la UNCo en diciembre relatando todo lo sucedido y pidiendo la activación del protocolo. Ante la falta de respuestas, este jueves se acercó a la Comisaría de la Familia de Cipolletti donde denunció formalmente todo lo sufrido.

El vicedecano de la facultad de Psicología, Claudio Martínez, aseguró a LM Cipolletti que la denuncia se recepcionó en diciembre y se aplicó el protocolo por violencia sexista, pero que por la pandemia el expediente no avanzó ya que se necesita que sesione el Consejo Directivo.

“Luego de tomaba la denuncia se lo citó al denunciado para que tenga acceso a la información y que pueda realizar su descargo. El expediente pasó al Consejo Directivo y es ahí donde se lleva adelante todo el proceso de tratamiento. En toda la universidad aún no funciona ningún Consejo, y recién este mes vamos a poder sesionar adecuando el reglamento al entorno virtual”, explicó.

Afirmó que una vez que se vuelva a sesionar la denuncia seguirá su tratamiento administrativo y se resolverá la situación.

“Esta denuncia ingresó en diciembre del año 2019 a través de la Secretaria de Bienestar de Neuquén. Fue tomada por el Área de Intervenciones Institucionales, y luego el informe pasó a la facultad y se notificó al denunciado. Hasta el momento es la única denuncia que consta contra este profesor de manera oficial. No podemos informar mayores detalles porque se trata de respetar la reserva del caso”, añadió Martínez.