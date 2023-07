Violeta Urtizberea contó cómo revivió 4 veces a su mascota favorita

Violeta Urtizberea tuvo una infancia atípica. Según sus propias palabras, tuvo una niñez "gitana" porque se mudó muchísimas veces y, de bebé, hasta vivió en París. A los 10 años empezó a trabajar junto a su papá, el músico Mex Urtizberea , en el recordado Magazine For Fai.

Esos primero pasos fueron un poco en contra de la voluntad de su padre, que no quería que formara parte del mundo de la televisión siendo tan chica. Por eso Violeta soñaba con ser médica, abogada, arquitecta o bailarina.

"Me gustaba imaginarme vestida de esos trabajos, interpretando esos roles, y me di cuenta de que, en realidad, lo que quería era ser actriz, porque podía ser todo eso", dijo la actriz en un reportaje que le realizaron en Infobae. Y así se imaginaba su futuro hasta que en Magazine For Fai necesitaron niños para una sección y su papá la invitó a trabajar en el programa.