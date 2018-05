Escobar quiere ser candidato a intendente

Indicó que ya está trabajando con el partido provincial y que se comprometió a entregar miles de fichas de afiliación que acompañarán a los candidatos de Juntos. “Quiero llevar la política solidaria al partido que elegí desde sus inicios. Juntos, de la mano del gobernador (Alberto) Weretilneck, ayudó y acompañó desde un primer momento a los veteranos rionegrinos, y eso se agradece”, remarcó.

La semana pasada el Comandante hizo públicas sus intenciones a través de la radio Puerto Argentino. “La gente me acompaña, y empezamos a llenar miles de fichas de afiliación. Ahora necesito que la comisión del partido me tenga en cuenta, pero de igual forma estoy comprometido a trabajar de forma conjunta sea quien sea el candidato”, afirmó.

“Ser intendente no me quita el sueño, pero si tengo las intenciones de estar en el puesto para el que me elijan y dar lo mejor. Mi ofrecimiento está hecho porque estoy convencido de mi política solidaria. Ningún cargo político me asusta”, comentó.

Respecto de la gestión de Aníbal Tortoriello, cuestionó que “abandonó a los más humildes”. Dijo que el gobierno municipal tiene abandonado a los adultos mayores, quitó talleres de formación y hasta el entretenimiento. “Tortoriello aspira a gobernador, y en la ciudad ya no va más. Pese a las denuncias en contra y a las polémicas, si tengo que mantener vínculo político con el actual intendente, no tendría ningún inconveniente”, criticó.

