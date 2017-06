“Me quedó una buena sensación con el resultado porque encontré a un rival mejor de lo esperado. Ellos no sintieron presión y demostraron ser un gran rival”, analizó el 9, que gritó su segundo gol con la camiseta albinegra.

Su cabezazo tempranero fue clave para abrir la llave de cuartos de final que ahora llena de urgencias a los salteños para el miércoles a las 21:30.

“Uno desea que alcance, pero más allá de los deseos, demostramos que en defensa estamos muy sólidos y que hay argumentos como para hacer valer el 1 a 0. Era clave la victoria”, enfatizó.

Del lado de Gimnasia, lamentaron la falta de concentración defensiva en los primeros minutos, pero el delantero que llevó la 9 del dueño de casa en la noche del sábado no pasó por alto la cuestión climática como un factor determinante. “Los primeros minutos fueron difíciles porque el frío que hacía era tremendo”; recordó el atacante. Y no fue sólo una sensación, ya que al momento de escuchar el pitazo inicial de Lucas Novelli Sanz se registraban -3 ºC en el estadio.

Ayer, en el Día del Padre, sólo quedó la tarde libre para estar con la familia, aunque muchos de los jugadores se reunieron a celebrar el cumpleaños del hijo de Eduardo Vilce para distender, aunque se siguió hablando del partido y la serie.

El Tecla Farías había marcado en el cierre del nonagonal en Sunchales su primer gol en Cipo ante Unión.

Goleador

El atacante no sólo anotó un tanto importante, sino que pudo haber marcado el segundo, lo que hubiera sido una tranquilidad mayúscula imaginando los segundos 90 minutos que se vienen.

La jugada del segundo tiempo fue tan clara que hasta fue motivo de charla en el regenerativo del domingo a las 10 en el estadio. “Le decía a Germán (Weiner) que me había puesto una pelota extraordinaria. No es que no me la esperaba, sino que al momento del salto me encandilaron las luces”, confió.

Fiel a su instinto de centroatacante, continuó explicando la jugada: “Cuando la pierdo de vista, ya me quedé sin chances de colocarla, entonces pensé solamente en que vaya al arco. El arquero (Darío Sand) tuvo suerte de que le dio en el pie”.

El tiempo sin jugar un partido completo le hizo sentir cansancio en los últimos minutos. Sabiendo que todavía quedaba un cambio más para hacer, le pidió al técnico dejar el campo para el ingreso de Hugo Prieto.

Ahora, por su gol y el juego que desplegó, el Tecla puso en debate quién deberá portar la 9 para la revancha ante la vuelta de Daniel Opazo, en un estadio que meterá presión desde el arranque porque Gimnasia está obligado a ganar para soñar con el ascenso.

10 El horario del vuelo en el que mañana se irá el plantel de Cipolletti a Salta para jugar la revancha.

Los hinchas de Cipo podrán ver la revancha

Más allá de que hubo gestiones para que DeporTV transmita la revancha en Salta (todavía no está descartado), los hinchas albinegros podrán ver el encuentro en directo a través de internet.

Hay dos maneras de no perderse el detalle de lo que pase con el equipo de Henry Homann: una es bajar desde el celular la aplicación Salta Fútbol y la otra es poner el canal de Youtube que lleva el mismo nombre.

Seguramente habrá reuniones de amigos y familiares en más de un domicilio para seguir las acciones de un equipo que en la ida rompió todos los registros previos.