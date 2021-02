Enorme pozo en una calle de Las Perlas provoca gran alarma  

Los vecinos del barrio Costa Esperanza, de Las Perlas , están muy preocupados por un enorme pozo con agua que se formó hace casi tres meses en una calle del sector, y cuyas dimensiones ponen en peligro tanto la circulación de vehículos como de transeúntes. Hace algún tiempo, cayó un auto en el agujero y, por fortuna, no hubo que lamentar desgracias personales. Sin embargo, el riesgo de nuevos accidentes persiste y el peligro crece porque el buraco está cada vez más grande.

El problema tiene muy inquietos a los pobladores, que, a través de las redes sociales, no se cansan de denunciarlo, incluso en tono de mofa, porque las autoridades competentes no lo han solucionado y ya no saben qué más hacer para que les presten atención.