El tarifazo de Pehuenche salió gracias al voto doble

Como era de esperarse con un tema tan sensible para los bolsillos de los cipoleños que utilizan el transporte público, un puñado de vecinos asistió al recinto y se sacó la bronca, porque otra cosa no pudo hacer. El voto era cantado, no había sorpresas, y en el reclamo genuino de los usuarios que deben afrontar un aumento más con magros sueldos, al final se filtró la cuota política partidaria.

Una vecina hizo sonar la trillada frase “ya volveremos” y Lazzaretti no se quedó atrás: “Hay que esperar a las elecciones para hacer campaña”. Así, lamentó que el debate sobre el final se haya politizado. Amagó con levantar la sesión y sus pares pusieron paños fríos a la situación. Pidieron continuar y los vecinos indignados con el aumento se retiraron bajo la promesa de volver con 10 mil firmas para revocar la decisión de llevar el boleto a $13,75, casi $1 más que el viaje a Neuquén. El pasaje escolar pasará a costar $3,80.

Todo fue a los gritos y con duros cuestionamientos hacia los ediles, porque según los vecinos no trabajan para el pueblo, porque no piensan en el bolsillo de los trabajadores, no escuchan a la gente y los usuarios terminan pagando el costo de sus votos.

En medio del escándalo, el concejal Miguel Aninao, uno de los que votó en contra del aumento, fue el único que realizó un aporte para que el Municipio exija mejoras en el corto plazo a la empresa Pehuenche; y en adelante fijen otro criterio para evaluar una suba tarifaria. Uno que tenga en cuenta la calidad de servicio y no sólo la ecuación económica del privado.

“Que quede claro que yo no estoy en contra del aumento, sino de las condiciones en que se plantea”, sostuvo el edil. Reconoció, además, que ya no pueden echarle la culpa a la herencia, consideró que hay que ser autocríticos y asumir una actitud responsable. “Si la empresa no cumple con un buen servicio, es porque el Ejecutivo tampoco presiona para que lo haga”, advirtió.

El voto de la concejal Alejandra Villagra también fue negativo y se apoyó en Aninao: “No estoy en contra del aumento, pero Pehuenche no cumple y yo creo que estoy acá para hacer algo por la gente”.

El otro voto en contra fue de la oposición. María Eugenia Villarroel Sánchez ya lo había adelantado, toda vez que los trabajadores no resisten otro aumento más en el contexto económico, y porque los reclamos de los usuarios son constantes. “El aumento anterior fue otorgado con el compromiso de mejorar el servicio y Pehuenche no cumplió con la pactado. Nosotros debemos defender los intereses de los vecinos”, afirmó.

A favor

Por la afirmativa estuvo, claramente, la presidenta del cuerpo legislativo, quien aclaró que su voto “no es a favor de la empresa, sino de la legalidad”. Votó de esa manera, además, para que no se corte el servicio: “Lamentablemente, es lo que tenemos y hoy necesitamos que siga funcionando”, dijo sin profundizar el análisis sobre la prestación del servicio. Y adelantó que trabajará porque a futuro el Municipio pueda subsidiar por completo el boleto estudiantil.

Los vecinos indignados le pegaron duro con sus exclamaciones. Tampoco se salvó la otra concejal que voto a favor, Marcela Linhardo, ya que su escueto aporte sólo echó más leña al fuego. Dijo que Pehuenche no tenía problemas de hacer un servicio puerta a puerta con las personas discapacitadas, cuando en realidad debe garantizar micros accesibles para todos. En tanto, el concejal Diego Rudy se limitó a decir que acompañaba los fundamentos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

10 mil firmas prometieron los vecinos contra la suba.

Un grupo de vecinos aseguró que buscarán la revocatoria por iniciativa popular y prometió 10 mil adhesiones. Por Carta Orgánica, alcanzaría con unas 6000 (el 10% del padrón).

Prohíben petardos y pirotecnia ruidosa

Cuando los concejales retomaron el hilo de la interrumpida sesión, en medio de una tensa calma con los vecinos que se quedaron en el recinto después de la aprobación del aumento de tarifas de Pehuenche, se puso en debate el proyecto para restringir la pirotecnia, que finalmente se aprobó por unanimidad.

Aunque el deseo de algunos concejales, como Marcela Linhardo, era prohibirla totalmente, advirtieron que una posición tan extrema en otras localidades no había tenido resultados porque los amparos judiciales de los comerciantes y fabricantes de pirotecnia habían frenado el veto. También existen casos de ciudades que lograron sortear los reclamos judiciales, pero los antecedentes negativos pesaron más.

Por eso, los concejales se inclinaron por prohibir desde la comercialización hasta el depósito y uso de los artefactos pirotécnicos que producen ruido (cañitas voladoras, petardos, bombas, foguetas, tortas, fósforos, candelas y otros). Únicamente estarán permitidos los de efectos lumínicos.

Las autoras del proyecto, Alejandra Villagra y María Elisa Lazzaretti, excluyeron los artículos que están destinados a situaciones de emergencia y al uso de las fuerzas de seguridad.

De esta manera, los ediles creen que encontraron una alternativa que resguarde el derecho al libre comercio y el de la salud y la integridad física, entendiendo que el primero jamás puede estar por encima del segundo. La prohibición parcial se aplicará a partir de este año.