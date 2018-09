"El plantel hizo autocrítica, estamos todos juntos"

Tras un buen partido ante Alvarado, más allá de la injusta derrota, todos creyeron en una levantada en el Maiolino, pero el equipo volvió a quedar lejos de lo esperado y profundizó la crisis. “Vemos la tabla y es todavía más duro. No puede ser que hayan pasado tres fechas y no hayamos sumado ni hecho goles. Tenemos todo para rendir, pero no podemos plasmarlo en la cancha”, admitió el santafesino, capitán del nuevo Albinegro.

Desde su experiencia, asegura que material y trabajo hay, por eso lo inexplicable de este momento. “Vinimos para pelear otra cosa. Pasó todo muy rápido y nos vemos lejos, pero hay tiempo. Ojalá el domingo sea el primer partido, para alegría de todos, de la gente y en apoyo al cuerpo técnico”, deseó.

15.30 la hora del partido del domingo ante Ferro

Para evitar al Superclásico entre Boca y River, el cruce por el Federal A en La Visera comenzará temprano y se espera un clima tenso.

Como sea

“Estamos todos bien, doloridos como cualquier día después de un clásico, pero son momentos en los que nadie se quiere bajar y queremos poner la cara”, sostuvo Zbrun.

Hoy habrá nuevo ensayo en La Visera para armar el mejor once. Se espera que haya algunas novedades en la formación. Ulises Romero en mitad de cancha y Germán Weiner en el ataque son algunas de las alternativas.

Zwenger lo decidirá más cerca del partido, consciente de que su equipo se jugará una partida determinante, no tanto por el rival, sino por el mal momento propio.

Zbrun es uno de los nombres que ha jugado todos los minutos oficiales desde que llegó a Cipolletti, incluso por Copa Argentina.

La voz de un referente en relación con el apriete de los hinchas

“Fue muy feo lo que se vivió con Víctor (Zwenger) el domingo. Uno entiende que la gente esté enojada, pero esas cosas no le suman a nadie”, dijo el capitán Martín Zbrun en relación con el apriete sufrido por un grupo de ocho hinchas previo a un entrenamiento.

Pocos refirieron a lo vivido en La Visera hace menos de una semana, en la previa a la visita al Deportivo Roca. Con experiencia en el ascenso, el santafesino no disimuló su incomodidad y ratificó que el incidente se generó a solas con el entrenador, hasta que los jugadores advirtieron el hecho desde el vestuario local.

“Llegamos todos sobre el final del hecho y es por eso que queremos ganar. Más allá que el técnico toma sus decisiones, somos nosotros los que después tenemos que responderle en cancha con nuestras ganas”, expresó.