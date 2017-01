El padre de la iglesia del San Pablo dijo que los chicos necesitan contención, educación y salud, y eso no se está discutiendo.

El padre Pancho, de la iglesia del barrio San Pablo, criticó fuertemente al proyecto que pretende bajar la edad de inimputabilidad. En dialogo con la radio LU19 dijo que “hay muchos adolescentes que están vulnerables, y cuando pasa algo toda una familia sufre, pero que el verdadero trabajo va en la prevención”.

En un evidente rechazo al proyecto, Pancho explicó que lo que verdaderamente hay que discutir es cómo darle contención a esos menores, y que el tema no se soluciona con bajar la edad de inimputabilidad. “Tenemos que acompañar a los menores, y ver qué hacemos por ellos. Tenemos que ofrecerles una vida saludable, sana y eso no es lo que estamos discutiendo”, relató.

“Las líneas políticas que estamos discutiendo parecen construir en un país para muy pocos. Las políticas tienen que ir por la educación y la salud, pero si recortamos ahí, vamos mal”, cuestionó.

Respecto a los familiares víctimas de los delincuentes juveniles, pancho dijo que acompaña a las víctimas del dolor, pero no obstante lo que se tiene que superar como sociedad es todo deseo de venganza.

“Deberíamos trabajar en una manera preventiva para que los chicos no estén en una situación delictiva, pero eso no se discute. Tenemos pocos años de continuidad de democracia y tenemos que discutir qué política queremos. Hay situaciones vulnerables que no se están atendiendo”, destacó.

Agregó que todos podemos reinsertarnos en la vida social.