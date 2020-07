En resguardo de su integridad y la de sus hijos, la víctima pidió reservar su nombre y apellido. Pero quiso manifestar abiertamente su malestar, por cuanto "la Justicia da millones de vueltas y nadie resuelve".

Cuando denunció en la Comisaría Cuarta, tuvo que dirigirse a la Comisaría de la Familia. Ahí le dijeron que la denuncia era penal y debía acercarse hasta la fiscalía, donde recibió otra respuesta: tenía que denunciar en el Juzgado de Familia.

Advirtió que es un derrotero de idas y vueltas que agota a cualquiera, mientras su reclamo y el de tantas mujeres que padecen violencia se diluye entre los papeles de un despacho.

"Ahora la Justicia me pide la patente del taxi que trajo a esta persona hasta mi casa para corroborar, en lugar de ir por el agresor, entrevistarlo, pedirle una pericia psicológica y obligarlo a hacer un tratamiento. No entiendo a la Justicia con la liviandad que se toma la violencia que se ejercer contra las mujeres. No entiendo porque -los funcionarios judiciales- dudan tanto y no operan para resguardar a la víctima. Qué fin tengo yo con pasarla mal. No sé que están esperando, estas situaciones terminan mal", expresó.

La primera denuncia que realizó fue en febrero de 2018; y los hechos de violencia no cesaron. Hubo más denuncias y reclamos. Pero como a su agresor no lo pueden ubicar personalmente para notificarlo de la prohibición de acercamiento, archivaron la medida cautelar. Así resuelve la Justicia su reclamo.

Mientras tanto, la víctima de violencia de género aseguró que "(su ex marido) se cansa de pasar por enfrente de mi casa y nadie hace nada. Por eso se mueve con tanta libertad e impunidad. Es un hombre con el perfil de un violento que toma como objeto a la mujer, que vuelve una y mil veces para hostigarme; y genera miedo donde va".

Y agregó: "Su objetivo es que si yo no estoy con él, no esté con nadie. Muy de manual".

La mujer también rompió el silencio por muchas otras mujeres que se sienten abandonadas y ni siquiera tienen recursos para salir de la espiral de violencia. "Yo le pido a la Justicia que no dude de la víctima. Con esto no, porque la duda hace que se diluyan las cosas, mientras el violento está suelto", manifestó.

Consideró que desde el momento en que una víctima de violencia de género se anima a denunciar, la Policía inmediatamente tendría que ir a buscar al agresor. Y no como le sucede a ella, que se toman el tiempo para llamarla, preguntarle y corroborar los hechos de violencia que denuncia.

Por ahora, está con rondines policiales en su casa.

¿Qué dijo la fiscalía?

Hay una causa de febrero de 2019 que está archivada. Fue por desobediencia a una orden judicial por parte de su ex pareja. Se archivó porque al hombre no lo pudieron ubicar para notificarlo de la restricción de acercamiento.

"Para poder avanzar en el fuero penal se requiere sí o sí que la persona sobre la que pesa la medida cautelar (prohibición de acercamiento) este notificada de forma personal. No sirven otro tipo de notificaciones genéricas como dejar una cédula en un domicilio por ejemplo, se requiere que esté la cédula firmada por quien debe respetar la medida, o bien, en sede judicial en el marco de una audiencia", explicaron en la fiscalía.

Hay otra denuncia de marzo pasado por los daños que le ocasionó el agresor a su vehículo. Esa causa aún está en trámite porque para la fiscalía es complejo acreditar que haya sido el sospechoso el autor del delito. "Se tiene que reforzar la evidencia que hay respecto de la autoría del daño por parte del hombre", agregaron.

La última denuncia se remonta al lunes, cuando el sujeto intentó prenderle fuego su auto. La Fiscalía volvió a poner el foco de atención en la desobediencia a una orden judicial, pero como pasó en 2019, al hombre nunca lo habían notificado personalmente de que no se podía acercar a la víctima.

Por lo tanto, la investigación derivo en una causa por daños. Pero se espera un informe del gabinete de Criminalística para acreditar el hecho.