El cura, quien también se desempeñó durante muchos años como profesor de Filosofía, fue separado de su cargo por amenazar a un alumno con una navaja. Este hecho fue el detonante que terminó con él fuera de ambas instituciones, pero no fue el único caso de maltrato, por lo menos en las últimas dos décadas.

Ex alumnos y también padres de los chicos narraron varias de estas situaciones, aunque prefirieron no hacer pública su identidad para que no haya represalias con sus hijos.

No es la primera vez que alumnos de cuarto y quinto año aseguran haber sido amenazados y maltratados por este sacerdote. En una oportunidad, contaron que le arrojó un borrador por la cabeza a un chico y a otro lo agarró del cuello. Los gritos eran constantes, como así también los intentos de intimidarlos poniéndose cara a cara y dejándoles en claro que en ese lugar y en ese momento el que mandaba era él.

Fátima es uno de los colegios más tradicionales de la ciudad.

Pero muchas de estas situaciones, que se fueron repitiendo casi a diario a lo largo de los años, no salieron más allá del aula. Se sabían, se comentaban, pero no pasaba de eso. Sin embargo, el año pasado se realizó una denuncia en la escuela, donde las autoridades eclesiásticas se comprometieron a investigar y a tomar cartas en el asunto.

No se sabe en qué quedó esa investigación y mucho menos las medidas que se tomarían. Todo siguió igual, hasta el siguiente episodio, que por el grado de violencia ya no se pudo ocultar. Fue cuando el sacerdote profesor de Filosofía tomó a un chico del cuello, sacó un arma blanca y lo amenazó delante de todos sus compañeros, en plena clase.

Es un sacerdote conocido en la ciudad, que desde hace muchos años daba clases de Filosofía.

Habría muchos más casos

A raíz de esta situación, los padres se organizaron y ahora piden que quienes sepan de otros casos los comenten, para poder avanzar en la investigación y que esta persona no esté más al frente de un curso, ya que evidentemente no está en condiciones de llevar a cabo dicha tarea.

