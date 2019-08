Dueño de Scorpio: "Quiero que la mujer policía vaya recontra presa"

En diálogo con LM Cipolletti, dice que espera que los jueces “sean coherentes” con todas las pruebas que hay y apliquen “la mayor pena posible”.

Es lo que espera no solo por él, que fue víctima, sino y sobre todo por su empleado, que quedó muy traumado, toda la comunidad cipoleña y el fiscal Guillermo Merlo y los funcionarios policiales que encabezaron las pesquisas. “Con ellos y el trabajo que hicieron estoy muy contento. Fueron muy profesionales y demostraron mucho compromiso” para esclarecer el hecho, expresó el propietario de Scorpio (local comercial ubicado en Yrigoyen al 200).

Por eso, el comerciante agregó: “Ojalá que se haga Justicia, que el excelente laburo que hicieron sea premiado con una condena de cumplimiento efectivo”.

El juicio comenzó el miércoles y Prieto estuvo presente como damnificado. Entonces, le volvió a ver la cara al delincuente, uno de los tres encapuchados que ingresaron armados, los golpearon y maniataron para huir con un botín valuado en 500 mil pesos. Eran relojes, dinero en efectivo, cajas exhibidoras de joyas con anillos y aros de plata y oro, que jamás pudo recuperar.

Dice que le vio la cara de “perro mojado”, la peor cara de “pobrecito”, y que no le escuchó decir ni una palabra. Le dio mucha bronca, pero no tiene miedo. “Qué miedo puedo tener, yo no hice nada y ya estoy acostumbrado. Siete veces me robaron”, contó Prieto.

Los otros hechos los sufrió antes del golpe que ahora se está ventilando. Algunos también fueron muy violentos. No obstante, el asalto acaecido en 2017 fue para él un antes y un después en su actividad como comerciante. “Fue un golpe muy duro, que no se te borra más de la cabeza. Imaginate que entran tres personas a punta de pistola, te obligan a tirarte al piso, te golpean, te atan. Son imágenes que van y vienen, que no te olvidás y quedás en alerta para siempre, a la expectativa de quién entra al negocio para robar o quién entra para comprar”, confesó.

Impiden tomar imágenes del juicio

Uno de los asaltantes que está sentado en el banquillo se llama Nicolás “Mono” Leal y está preso por otra causa, mientras que la mujer policía cómplice, Jimena Nicolás, sigue el proceso en su contra en libertad. “Está cesanteada, pero sigue cobrando su sueldo y espero que también vaya presa. Que se haga justicia y que no vuelvan a ocurrir estas cosas”, expresó el dueño de Scorpio.

Por alguna razón que se desconoce y llama la atención, un planteo de la defensa -que los jueces aprobaron- impidió sacar fotos a los imputados, pese a que el juicio es oral y público.