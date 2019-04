Ayer, en comunicación con LMN, la mujer relató que el episodio ocurrió el 30 de marzo. “Se le tiró encima, la tiró al piso y le decía ‘vení, dejame que te hago un chupón’”, detalló la mamá.

Al respecto, la mujer indicó que en ese momento no había nadie en el predio, solo su hija, el árbitro en cuestión y dos hombres (asistentes) que vieron la situación pero que tampoco hicieron nada.

“Él tenía que traer a los chicos desde Cipolletti a Neuquén, él era el adulto responsable. Se tuvo que volver con él porque no tenía otra forma”, explicó la madre.

“A la semana ella va a clases de nuevo y se da cuenta de que tenía que ir a arbitrar con este hombre. Al ver eso supongo que entró en pánico y ahí lo contó”, reveló la mujer y explicó que el día del hecho su hija le dijo que le había pasado algo pero que no sabía cómo decírselo.

Fue recién el domingo pasado cuando la adolescente le contó a su mamá lo que había ocurrido, dos días después de revelarlo a APAF.

“Le pregunté por qué no había hablado o reaccionado en el momento y me dijo que tuvo miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar el hombre”, agregó.

“Lo único que quiero es que no vuelva a pasar, no me interesa más que eso, que chicas de la edad de mi hija no se vuelvan a cruzar con una persona así, que este tipo no esté cerca de mi hija jamás en la vida”, afirmó la mujer.

En cuanto a la desafectación del árbitro, la mamá de la víctima señaló que le pareció bien la medida, aunque recalcó que desde APAF deberían haber actuado diferente.

LEÉ MÁS

Le robó la bici a un chico que jugaba en la plaza y terminó preso

La Policía reventó un kiosco narco en el Mapu: había 13 personas en el interior