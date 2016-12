Dictan procesamiento al ladrón que se refugió en los Tribunales

A sólo cuatro días de haberse cometido el hecho, el juez de Instrucción de Cipolletti Santiago Márquez Gauna dictó el procesamiento con prisión preventiva contra el presunto coautor de un robo ocurrido en la mañana del 19 de diciembre último en la calle Villegas al 800 de esa ciudad. Todas las actuaciones se realizaron mediante el sistema de audiencias orales y públicas que prevé la Acordada 02/16 del STJ, con la que se pusieron en práctica algunos de los principios de la Reforma Procesal Penal que entrará en vigencia el año próximo.

El imputado es un hombre de 21 años que fue arrestado inmediatamente después del robo, cuando intentó refugiarse dentro del edificio de calle España 722 donde funcionan las Defensorías Oficiales del Fuero Penal en Cipolletti. Desde ese momento se encuentra detenido y esa situación se mantendrá en adelante debido al procesamiento con prisión preventiva que dictó este viernes el juez Márquez Gauna.

Según la formulación de cargos, el imputado iba como acompañante en una moto conducida por otro sujeto aún no identificado y abordó a una mujer en la vía pública. "B. descendió de la moto, se acercó a la mujer y la increpó directamente para que le entregue su cartera, comenzando en la ocasión un forcejeo entre ambos, logrando B. cumplir con su fin valiéndose de la utilización de un (...) cuchillo (...) con el que le provocó las lesiones certificadas (...), emprendiendo huida por calle Urquiza en dirección a España, refugiándose en las oficinas" del Poder Judicial. Hasta el inmueble de las Defensorías llegó tras él la víctima y lo identificó. Surge de las actas que durante la huida el imputado B. fue arrojando los elementos de la víctima y prácticamente todos fueron recuperados.

El 20 de diciembre, al día siguiente del robo, el juez Márquez Gauna realizó la audiencia de indagatoria, disponiendo la detención provisoria del imputado. Y este viernes, tras evaluar toda la prueba colectada y los argumentos vertidos en audiencia por la Fiscalía y la Defensa, ordenó el procesamiento del imputado como presunto "coautor del delito de robo calificado por el uso de arma", imponiéndole también la prisión preventiva.

En la prueba colectada figuran varias declaraciones de testigos directos del hecho, actas policiales y de Criminalística, reconocimiento de secuestros y certificaciones médicas, entre otros elementos.

El juez apuntó que si bien la rueda de reconocimiento no pudo finalizarse por no encontrarse la víctima en condiciones emocionales para hacerlo, la identificación del sospechoso quedó acreditada porque fue perseguido en todo momento por la damnificada y un testigo que colaboró con ella y fue visto ingresar a la Defensoría, donde lo reconoció otro de los testigos e inmediatamente lo apresó un efectivo policial que cumple servicio en el edificio judicial.

Para definir la calificación legal como "robo agravado por el uso de arma", el juez sostuvo que el imputado "ejerció violencia" sobre la mujer "para desapoderarla" y en esas circunstancias no sólo "la cortó en su muñeca" con el cuchillo que llevaba sino que también "la amenazó con este para procurar su impunidad".

Finalmente, sobre la prisión preventiva, el juez argumentó que el delito imputado prevé una pena mínima de 5 años de prisión, por lo que se trata de un delito no excarcelable. También tuvo por cierto el peligro de fuga, evaluando que el imputado "no ha acreditado arraigo alguno en la zona" (trabajo estable, familia a cargo, etc.) y al momento de ser arrestado pesaba en su contra una declaración de rebeldía y captura dictada por otro Tribunal cipoleño en el marco de otra causa por delitos contra la propiedad.

En cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación, mencionó el estado de shock en el que quedó la víctima y destacó que la mujer "sigue todos los días el mismo camino para ir desde su casa al trabajo", entonces "bastaría con que el imputado concurra al mismo lugar a la misma hora, para cruzarse con ella y amedrentarla", logrando así entorpecer el devenir del proceso. Similares consideraciones hizo sobre el testigo directo que ayudó a la víctima en la persecución.