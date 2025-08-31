El clima en Cipolletti

En vivo: Cipo va por una victoria fundamental para seguir con chances del primer ascenso

Por el Federal A, el Capataz recibe a Ciudad Bolívar en La Visera con el arbitraje de Juan Nebbietti.

Omar Novoa

En la zona Campeonato, Cipo se juega una carta clave ante uno de los punteros del grupo. El Capataz necesita la victoria para meterse en puestos de clasificación para los cuartos de final del primer ascenso.

El Chango Cravero vuelve a apostar con el esquema 4-4-2 con un "9" definido como Nicolás Parodi.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Nicolás Parodi y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Ciudad Bolívar: Ramiro Biscardi; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez y Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González y Alex Díaz Borda; Brian Duarte y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Visera

