Cipo se impone en Puerto Madryn y sigue en lo más alto

La primera fue el gol, que empezó con Andrés Almirón por derecha, siguió en Cristian Ibarra y el centro del picante contó con la complicidad de Matías Zubowics. El central no rechazó de primera y Gonzalo Lucero lo durmió con su velocidad para mandarla a guardar en el área chica cuando iban 11'.

cipo gonzalo lucero brown festejo gol.jpg

Brown tuvo bastante la pelota, pero generó una sola chance en los primeros 45' cuando Matías Persia recibió a la espalda de los centrales y su remate fue bien atajado por Crespo.

Después, tanto Gustavo Mbombaj como Lucero tuvieron su oportunidad, aunque el primero desvió su disparo y al zurdo se lo tapó Matías Soria.

El desarrollo del partido nunca perdió intensidad, pero en el complemento hubo más de 20 minutos sin situaciones.

La primera ocasión del segundo tiempo llegó a los 23', cuando Mbombaj metió un lateral espectacular al corazón del área y entre Yair Marín y el ingresado Páez no pudieron con una doble atajada de Soria.

El Capataz justificó la diferencia en el marcador y su condición de puntero. Nicolás Trejo se asoció con Jara, que también entró en el complemento, y su centró atrás no terminó en gol de milagro. Inmediatamente, otra vez Mbombaj exigió a Soria, que fue el único que salvó la ropa con su rendimiento en el conjunto anfitrión.

Recién a los 36' estuvo cerca Brown de marcar con un remate de Leonardo González que pasó muy cerca del arco cipoleño.

Formaciones

Brown: Matías Soria; Mateo Ramírez, Matías Zubowics, Daniel Actis y Natanael Hernández: Axel Costelak, Gustavo Chiavetto, Gabriel Lazarte y Leonardo González; Martín Rivero y Matías Persia. DT: Emanuel Trípodi.

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Sergio Ranquehue, Gonzalo Lucero; Andrés Domínguez y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.

Gol: PT, 11 Lucero (C)

Cambios: ST, 13 Branco Mera x Axel Kostelak (GB) y Francisco Ilarregui por Gabriel Lazarte (GB), 20 Matías Páez por Domínguez (C), 27 Santiago Jara por Ibarra (C), 31 Enzo Vallejos por Ranquehue (C).

Árbitro: Franco Morón

Estadio: Raúl Conti, Puerto Madryn