Cipo no puede con Kimberley al cabo del primer tiempo y por ahora se queda afuera

El Albinegro aún sueña con la clasificación en La Visera, luego de caer por 1 a 0 en el partido de ida, cuando jugó de visitante.

Cipolletti disputa el duelo de vuelta por los playoffs de la Reválda ante Kimberley . El Capataz sabe que debe ganar por cualquier resultado para poder avanzar. El Dragón viene con la ventaja y es uno de los equipos que más le costó a Cipo en la temporada. La transmisión está a cargo de LU19 en la radio y los canales de Youtube de Visión Futbol y Cipo Pasión .

El juez del encuentro es Juan Nebbietti . Se trata del mismo juez del 3 a 1 de la zona Campeonato contra Kimberley que tomó varias decisiones erróneas en contra de Cipo.

Embed - CIPOLLETTI vs KIMBERLEY Torneo Federal A 2025 | Reválida . Partido de vuelta.

La principal novedad del encuentro por el lado del Albinegro está en la titularidad de Federico Acevedo, que arranca entre los 11 iniciales por primera vez en el año, como la gran apuesta para el día de la fecha.

Los primeros minutos del duelo, lejos de tener jugadas claras para ambos equipos, lo que tuvo fueron múltiples infracciones en la mitad de la cancha que transformaron el partido en uno bastante cortado.

Al cabo de la primera media hora de partido, la intensidad de la presión de Cipolletti aflojó y comenzó a permitir que Kimberley cruce su campo, algo que no había ocurrido con frecuencia.

Las aproximación más clara del Capataz fueron un remate desviado de Cristian Ibarra, a los 38 minutos del primer tiempo, cuando había quedado mano a mano con el arquero Diego Aguayo. Sobre el final del primer tiempo, también hubo un cabezazo que el guardametas controló sin mayores problemas.

Las formaciones de Cipolletti y Kimberley

FEDERAL A - 16AVOS REVÁLIDA VUELTA

CIPOLLETTI - KIMBERLEY

Kimberley: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Ever Ullua, Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Leonardo Verón; Santiago Castillo y Brian Cos. DT: Mariano Mignini.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Andrea Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez y Leandro Vella; Cristian Ibarra y Federico Acevedo. DT: Daniel Cravero.