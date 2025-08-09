Cipo mejoró en el segundo tiempo y empata ante Deportivo Rincón

El albinegro iguala con el León por la cuarta fecha de la zona Campeonato. Ambos necesitan la victoria en el norte neuquino.

En el césped sintético de la Ciudad Deportiva, Deportivo Rincón y Cipo igualan sin goles , en un duelo trascendental por el Federal A. El equipo de Duilio Botella viene de empatar con Olimpo en Bahía, mientras que el conjunto del Chango Cravero se impuso 3 a 1 en La Visera frente a Kimberley.

En el local, la novedad es el ingreso de Sebastián Jeldres , quien vuelve a la titularidad en reemplazo de Fernando Riquelme. Por su parte, la gran noticia para Cipo es el regreso de Cristian Ibarra , goleador del campeonato a nivel nacional, tras dos fechas de ausencia por lesión. En la defensa también vuelve el capitán Yair Marín por Jeremías Langa.

Después de los primeros 10 minutos con mucha pelota dividida y casi sin jugadas colectivas, Deportivo Rincón impuso condiciones y generó varias situaciones claras con sus armas. Jeldres, Agustín Lezcano y Jonathan Chacón estuvieron a punto de abrir el marcador, pero Crespo le tapó una al delantero, el disparo del volante salió cerca y el cabezazo del marcador central pegó en el travesaño. Todo fue antes de la media hora de partido.

Al albinegro le costó hacer pie, ya que se vio superado en lo colectivo y en los duelos individuales. Daniel Carrasco y Federico Moreno ganaron casi todas las divididas en el medio, algo que fue clave para que el anfitrión dominara las acciones.

Hubo varios centros y remates de media distancia no llegaron a gol, pero marcaron una clara superioridad del local en el primer tiempo.

rincon cipo omar novoa (2)

Ya en el complemento, el trámite se emparejó y Cipo empezó a pisar el área contraria. El Oso Sánchez estuvo atento ante las aproximaciones del rival que tuvo a Gustavo Mbombaj más adelantado a partir del ingreso de Nehuén García y más presencia ofensiva con la entrada de Ricardo Dichiara.

Rincón volvió a llegar a los 20', cuando tras un resbalón de Marín, el zapalino Fernando Riquelme se perdió el primero, cuando apenas llevaba dos minutos en cancha tras reemplazar a Jeldres.

En el ida y vuelta de un partido que se hizo más trabado y desprolijo, Stancato exigió a Sánchez con un remate de afuera y Crespo respondió ante los centros del León.

Llegando a los 35' del segundo tiempo, Riquelme le pegó sin pelota a Mbombaj y árbitro Etem, de frente a la acción, solo le sacó amarilla. El balón no estaba en juego aún, en un tiro libre defensivo para Cipo.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón; Alejandro Oso Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Federico Moreno y Agustín Lezcano; Ramón Villalba y Sebastián Jeldres. DT: Duilio Botella

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Cambios: ST 4 Ricardo Dichiara y Nehuén García por Lucero y Vella (C), 5 Fernando Pettinerolli por Carrasco (DR), 15 Matías Páez por Mellado (C), 18 Germán Cervera y Fernando Riquelme por Jeldres y Lezcano (DR), 27 Andrés Domínguez y Jeremías Langa por Ibarra y Marín (C)

Árbitro: Jorge Etem

Cancha: Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces