Denuncian a un taxista por acoso a chica de 16

La pesadilla de la joven de 16 años comenzó el miércoles al mediodía cuando pidió un móvil para trasladarse desde el barrio Don Bosco hasta la casa de una amiga, en Rincón Lindo. Al volante iba un hombre de unos 50 años, conocido de la familia. Las identidades se mantienen bajo reserva para preservar a la víctima.

La madre de la joven contó detalles sobre lo que ocurrió y expresó: “Mi hija se sentó detrás del asiento del acompañante y él la miraba constantemente por el espejo retrovisor, y a veces daba vuelta la cabeza y la miraba a los ojos. Le preguntaba si quería tener relaciones con un hombre mayor, con más experiencia. Le hacía preguntas incómodas, y cada tanto frenaba el auto”.

Según el relato de la menor, el taxista “la invitó a un motel y decía las cosas que le iba a hacer”. “Por fortuna tuvo la inteligencia de grabarlo y mandarle los audios al novio junto con la ubicación”, expresó la mamá de la adolescente.

“Tenía miedo de que la llevara a cualquier parte y la violara. Tenía pánico. Le decía todas cosas asquerosas y le hablaba de sus lolas. El viaje fue eterno”, concluyó su madre. Afortunadamente, el hombre la dejó bajar en el destino indicado.

La familia concurrió a la Fiscalía, pero no se abrió ninguna investigación. Les dijeron que hay un vacío legal para casos como el que denunciaron, por lo que “no podían hacer nada” contra el hombre, pero sí quitarle la licencia como taxista. La Justicia exigirá la sanción al Municipio.

La mujer también denunció a la base de taxis en la que trabaja el hombre porque le “dijeron que no lo van a echar”. “Hasta me culparon que por mí la gente no quería viajar con ellos”, relató.

Lo escracharon en las redes

Ante la imposibilidad de una acción penal, la madre y la menor decidieron publicar un escrache en las redes sociales. Para mayor asombro, luego de viralizarse la denuncia, muchas chicas escribieron contando que también habían padecido acoso sexual por parte del mismo hombre. Incluso algunas aseguraron que también lo habían denunciado en la Justicia, sin mayores respuestas. Tras conocerse el hecho, el hombre intentó comunicarse con la familia pero no atendieron la llamada. Los padres comentaron que se trata de un hombre conocido por ellos ya que es hermano de un allegado.

Desde la Justicia aseguraron que la situación no permite acusar penalmente al taxista, pero se comprometieron a enviar un oficio al Municipio para que le quite su licencia laboral y otro a la empresa en la que trabaja para que lo suspenda.