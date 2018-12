“La dieron de baja de la residencia porque no cumple con el estereotipo de docente que imponen, por su vestimenta, el olor a humo y su aspecto físico. Ella es una estudiante que vive en la zona rural, se calefacciona a leña y debe caminar dos horas para llegar a la universidad, con lluvia, barro y calor. A veces llega con las zapatillas sucias o transpirada, y la coordinadora le decía que olía a humo, que debía bañarse más y ponerse perfumes. Le recomendaba cambiarse el look porque no encajaba”, recriminó Calfulcura.

La joven denunció ante el Inadi la situación discriminatoria y, además, formalizó una exposición en la Comisaría 44 de Neuquén.

“Hablamos con la decana y entendió la situación. Le pedimos a la institución que se le reconozcan las horas de práctica a la compañera, que trabajó en los jardines. No tuvo asesoramiento pedagógico ni se le hicieron devoluciones de su planificación. Incluso, nos asesoramos con otros profesionales y les entregamos el material para que lo analicen, y dijeron que su planificación estaba bien, que era viable. Por eso creemos que está vinculado únicamente con su aspecto, denigrándola”, expresó la estudiante.

Añadió que, en los trabajos grupales, la joven quedaba trabajando sola porque sus compañeros no querían hacer grupo con ella, por miedo a desaprobar por el señalamiento de la docente.

“No la desaprobaron por el olor”

La decana de la facultad de Ciencias de la Educación, Jorgelina Villarreal, contó que se reunieron con la estudiante y la coordinadora, y que se investigó el caso comprobando que la reprobación fue por motivos académicos. Si bien admitió la situación de discriminación, dijo que fue algo más amplio que abarcó también a los compañeros. “Nos preocupa. Vamos a acompañar a la joven y mover los mecanismos institucionales que hagan falta, dando seguimiento a la denuncia. Ella sintió maltrato y discriminación, y eso nos obliga a revisar las prácticas en toda la facultad”, dijo la decana.