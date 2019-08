“Le planteé a la concejal que no estoy de acuerdo con el abordaje de las jornadas. Lazzaretti dice que siempre acompaña a las víctimas, y no puede decir que no conoce quién es Piombo y cómo se maneja. Yo lo sufrí en carne propia, al igual que muchas otras mujeres que denunciaron a sus violadores. Él defiende a la mayoría de los abusadores de la región y sus estrategias fueron siempre atacar a las víctimas y a las madres protectoras”, contó Castro.

Dijo que cuando le tocó acompañar a sus hijas que denunciaron a su abusador, Piombo la calificó como una “denunciadora serial”. Además, criticó la militancia de la mujer en el juicio, y hasta las remeras que vestía.

“Desde el nombre de las jornadas están mal, porque no hay discusión en lo que se debe permitir o no en los casos de abusos. No hay nada que discutir, el abuso es un delito, y la ley es clara”, expresó Castro.

Afirmó que en todo espacio donde “un abogado de la calaña de Piombo quiera enseñarme algo, yo voy a estar en contra”.

“Durante el juicio por abuso contra el progenitor de mis hijas Piombo me atacó, cargaba sobre mí la culpa del abusador de mis hijas porque, según él, yo tenía que llegar temprano del trabajo y presenciar los hechos, y denunciarlos”, cuestionó Castro.

Dijo que a los funcionarios y organizares sufren de “falta de conciencia”, porque se supone que una ONG que trabaja con la problemática debe tener experiencia en el tema. “Ellos no pueden negar desconocer esto. Cualquiera que transitó los pasillos de tribunales saben quién es Piombo, por lo que no se pueden hacer los desentendidos”, relató la reconocida militante cipoleña.

Las jornadas están previstas mañana y el sábado en el Centro Cultural Municipal de Toschi y Tres Arroyos.

LEÉ MÁS

Concretarán una jornada sobre el abuso infantil