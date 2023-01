Critican la situación laboral del Hospital de Cinco Saltos

Fuertes cuestionamientos efectuó el gremio ATE de Cinco Saltos por la situación del Hospital de esa localidad. Las críticas se centraron en un presunto trato inadecuado hacia el personal, que en los casos más extremos se transformaría en una “persecución” que utilizaría, entre otras cosas, las horas extras como herramienta. Y es que los afectados no podrían acceder a las 80 horas extras mensuales que podrían hacer para mejorar sus ingresos, bastante deprimidos, por lo demás.

El cuadro de situación lo describió ayer la titular de la organización sindical en la localidad, Dora Fernández, quien manifestó que, hasta el momento, no han tenido resultados los reclamos formulados al director del nosocomio, Alfredo Muruaga. Ni tampoco los que se han cursado al Ministerio de Salud de la Provincia.

El “castigo” elegido apuntarían directamente a los ingresos de los afectados, a quienes no se les permitiría hacer las horas extras que tanto necesitan para levantar sus acotados ingresos. Este “método” no sería el único, pero sí el más sensible y el más disciplinador, teniendo en cuenta el contexto económico general del país, la alta inflación y el bajo poder adquisitivo de los salarios.

Fernández manifestó que, con el trabajo de abogados, se está preparando una denuncia penal para que se investigue el proceso de otorgamiento de las horas extras y también se propiciará una auditoría sobre las que se concedieron, para determinar si en todos los casos se trabajaron efectivamente o no. Es que hay sospechas de favoritismos y preferencias por los superiores del escalafón.

Indicó, por otra parte, que tanto el cargo de Bustos como las jefaturas que designó tendrían que ser concursadas, de acuerdo a las disposiciones vigentes, y no haberse concretado “a dedo”, como se dice cuando los nombramientos se efectúan a voluntad y antojo de quien toma las decisiones, agregó.

Se marchan los profesionales

De acuerdo con la gremialista Dora Fernández, los inconvenientes que padecen los trabajadores del Hospital de Cinco Saltos no se limitan a los afiliados de ATE o a quienes, en general, participan de reclamos y protestas. También existe una suerte de salida continua de profesionales, que se van en busca de otros horizontes tanto por el ambiente laboral que se cuestiona como por la posibilidad de mejores ingresos. Por otro lado, también hay, en su opinión, limitaciones en materia de insumos. El panorama, en materia de profesionales que se van y la falta o las estrecheces en materia de recursos, no se diferencia al que se denuncia habitualmente en otros centros de salud pública en Río Negro.