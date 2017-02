Villarroel explicó que mediante una nota, Sales le advirtió que no va a responder los pedidos de informe que no sean a través del intendente Tortoriello.

Cortocircuito en el Municipio: concejal denuncia que no le responden los pedidos de informe

La relación entre los funcionarios municipales de Cipolletti se torna cada vez más tensa. En esta ocasión fue la propia concejal María Eugenia Villarroel quien denunció que el Director General de Seguridad Vial del Municipio, Enrique Sales, no le responde los pedidos de informe. Como si fuera poco, recibió un comunicado advirtiendo que no va transmitir información si no es a pedido del intendente Aníbal Tortoriello.

“Sales informa por nota que toda solicitud debe dirigirse canalizada al intendente, y no directamente a la Dirección”, indicó Villarroel. Agregó que le causó una gran sorpresa la nota, ya que se niega a dar información directa a una concejal electa, dado que en notas anteriores elevadas a la Dirección de Seguridad Vial han sido contestadas por el mismo director.

“Me llama poderosamente la atención que el Enrique Sales hoy no quiera brindar información directamente como la ha hecho en otras oportunidades. Cabe destacar que la nota N°18/2017 presentada por el bloque solicitaba los nombres de las calles donde se realizó el pintado de sendas peatonales, las ochavas, rampas de discapacidad y reservas de colectivos y el tiempo estimativo que debería durar el pintado de las mismas en el asfalto. Esta información completaría a un informe solicitado anteriormente a la misma dirección que fue respondida por Rebossio el cual estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Vial durante su ausencia”, expresó la concejal en un comunicado de prensa.