Concejales postergarán la iniciativa provida

En diálogo con LM Cipolletti, la concejal comentó que la comisión de Labor Parlamentaria que preside e integra con dos concejales más tiene la atribución de acordar una prórroga de excepción, como ya ocurrió con otros expedientes que estuvieron muy cerca de caducar. Este fue el caso, sin ir más lejos, del proyecto de su autoría que hacía lugar a la creación de un segundo juzgado de faltas para la ciudad. Ese expediente se salvó porque la prórroga permitió que llegue la información que les faltaba a los concejales para tratar la iniciativa, la cual luego fue vetada por el intendente Aníbal Tortoriello.

Lazzaretti sostuvo que, más allá del resultado que pudiese tener la discusión del proyecto antiaborto, no quiere en absoluto que sea politizada. “Estoy convencida de que pierde sentido un debate serio sobre el tema si es atravesado por la variable política, y somos varios los concejales los que no estamos de acuerdo con que eso suceda”, afirmó.

No quiso decir quiénes son los concejales con los cuales estaría de acuerdo para patear el debate, con el fin de que no caduque ni se vea teñido de política. Esto porque dijo que “está en tratativas y no hay nada confirmado, es una posibilidad que se está evaluando”.

Sin embargo, recordó que es posible hacerlo porque lo permite la Carta Orgánica y es una solución al conflicto que ya se tomó en otras oportunidades.

De todas maneras, Lazzaretti aclaró que con el acuerdo de dos concejales de Labor Parlamentaria a favor de la prórroga alcanza, pero aseguró: “Vamos a tratar de que todas -Marcela Linhardo, María Eugenia Villarroel Sánchez y ella- estemos de acuerdo”. Esto será la semana que viene, cuando se reúna la comisión horas antes de que se caiga el proyecto, lo que ocurriría el miércoles 15.

Mientras tanto, se convocó a otros grupos para que expresen su voz respecto del tema. El lunes, posiblemente lo haga la Multisectorial de Mujeres, que ya se manifestó públicamente en contra de la iniciativa. En tanto, Lazzaretti dijo que hay otros pedidos en puerta de vecinos y familias que no tienen pertenencia religiosa ni política y quieren hacerse escuchar.

Se cae: El proyecto provida caduca la semana que viene. Lazzaretti lo quiere postergar.

Actrices contra el médico cipoleño

El colectivo de Actrices Argentinas se hizo eco del juicio contra el médico cipoleño Leandro Rodríguez Lastra, acusado de incumplimientos de los deberes por revertir un aborto a una joven víctima de violación. El juicio está previsto que inicie el próximo lunes. A través de las redes sociales, la organización de actrices pidió que la Justicia de Río Negro juzgue y condene al ginecólogo por “incumplir la Ley Provincial 4796 de aborto no punible”. Según indicaron, “en un episodio sin precedentes, se estaría por juzgar a un médico que se opuso a un pedido de interrupción legal del embarazo en Cipolletti”. Tras postear las notas publicadas por LM Cipolletti, pidieron que se deje de dilatar el juicio, que tiene fecha de inicio el próximo lunes. “Desde Actrices Argentinas exigimos la condena del ginecólogo y apoyamos el enjuiciamiento de cualquier persona que bloquee el acceso a la interrupción legal del embarazo. Es un derecho indiscutido desde 1921. Negarlo es ejercer violencia y, como este caso señala, es un delito”, expresaron.

