Los cipoleños ya pueden disfrutar de los beneficios de la tarjeta 365 con solo suscribirse a LM Cipolletti. Uno de ellos es el 20% de descuento en la cervecería Kürüf.

El verano se anticipó en el valle y con las altas temperaturas llegaron también las tardes noche al amparo de una buena cerveza. No importa si es día laboral o no, siempre viene bien un recreo al aire libre, y qué mejor si es acompañado de una artesanal y encima con descuento.

Los cipoleños eligen Kürüf hace tiempo porque, al igual que ellos, nació en la ciudad, en el barrio San Pablo (Yrigoyen e Independencia), y con el tiempo se convirtió en la cerveza patagónica por excelencia.

La tarjeta 365 te permite deleitar la artesanal en cualquiera de sus diferentes estilos a un precio de promoción todos los días. Tenés la Dorada del Sur, que es una versión patagónica de la clásica golden ale. Su color dorado brillante y su espuma blanca la vuelve irresistible a los ojos, mientras que su cuerpo, su agradable amargor y el pleno equilibrio de las maltas dejará un sabor refrescante en la boca. También dentro de las rubias se puede optar por la golden, con un sabor más fuerte, y la pale ale, que es la típica cerveza inglesa con un dorado profundo y sabor amargo. Mientras que para los fanáticos de la cerveza negra está la stout, de origen irlandés, que tiene una mezcla de sabor a café y chocolate con un amargor ideal.

El boom de la cerveza artesanal es tan intenso que Kürüf explota en ventas cada semana. Para que planifiques tus reuniones con anticipación y no te quedes sin la tuya, Pablo Vrlica recomendó acercarse al local de lunes a jueves de 9 a 13 y de 17 a 23, porque los fines de semana no dan abasto. Aconsejó ser previsores para las fiestas y aprovechar los beneficios de la 365, con la que te podés llevar un botellón por sólo $160. Ahora ves que “es más barato tenerla que no tenerla”.