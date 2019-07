"Desde que empezaron a cortar el día sábado tuvimos que pasar coches para Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos y Campo Grande. El pasajero sabe que, ante esta situación, tiene que caminar unos metros por el puente porque si cada 15 minutos largas eso hace que se pierda la frecuencia con mayor facilidades", detalló.

A su vez, Trasarti explicó que los "inconvenientes son grandes" y que "los horarios no existen". "Una vez que los pasajeros llegan al otro colectivo suben y recién ahí salen, pero no todos caminan al mismo ritmo. No es culpa de los pasajeros, sino de la situación", concluyó.

En Neuquén, por su parte, los colectivos no están funcionando porque está bloqueada la salida de la base de Autobuses Neuquén.

LEÉ MÁS

Pehuenche amenaza con despidos de personal y reducción de frecuencias

Mirá el mapa de los cortes por la protesta de taxistas en el Alto Valle