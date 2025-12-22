Quini 6: uno de los ganadores jugó en Cipolletti

Dos rionegrinos ganaron el Sale o sale del Quini 6, uno de ellos jugó en una agencia de Cipolletti ¿Qué se sabe?

Uno de los rionegrinos que resultó ganador en el último sorteo del Quini 6 hizo su apuesta en Cipolletti , aunque hasta el momento su identidad sigue siendo un misterio . El cupón fue vendido en la Agencia 40 , ubicada en Hipólito Yrigoyen 888, según confirmó su propietaria, Valeria Lo Cacciato, en diálogo con LM Cipolletti.

La apuesta corresponde a la modalidad Siempre Sale del sorteo extraordinario 3332, realizado el domingo 21 de diciembre, que dejó 85 ganadores en todo el país con cinco aciertos. Entre ellos hubo dos neuquinos y dos rionegrinos , que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

El ganador del Quini 6 que jugó en Cipolletti tiene tiempo hasta el 5 de enero para reclamar el premio. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el monto se pierde.

agencia 40

Un ganador que aún no da señales

“Nosotros no sabemos quién es”, explicó Valeria al ser consultada por el afortunado o la afortunada que jugó en la agencia cipoleña. Como es habitual en estos casos, aclaró que no se puede brindar ningún tipo de información sobre el ganador. “No sabemos cómo se percibe”, bromeó.

Según detalló, el cupón ganador —el número 460— no pertenece a ninguno de los clientes habituales que dejan apuestas fijas todos los meses. “Cliente nuestro no es, es alguien que ha pasado”, aseguró, y agregó: “Tenemos muchos cupones fijos al mes que los clientes dejan reservados y no está entre ellos”.

Un sorteo extraordinario

La dueña de la agencia recordó que este sorteo comenzó a principios de diciembre y tiene características extraordinarias, por lo que pudo haber atraído a jugadores ocasionales. “Puede ser que no sea un jugador habitual y decidió jugar esta vez”, señaló.

Además, destacó que no es la primera vez que la agencia vende premios importantes durante el año. “Hemos vendido el cuarto premio de la Lotería, otro Siempre Sale este año”, remarcó.

Dos ganadores en Neuquén

Neuquén volvió a estar entre las provincias favorecidas por el azar luego del último sorteo extraordinario del Quini 6, que dejó dos ganadores neuquinos con cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale”. Ambos tickets fueron vendidos en distintos puntos de la provincia y forman parte de los 85 premios adjudicados a nivel nacional en esta categoría.

Uno de los tickets ganadores corresponde a una apuesta realizada en Neuquén capital. La jugada quedó registrada el 18 de diciembre. El segundo ganador neuquino es de San Martín de los Andes. En este caso, la apuesta fue realizada el 20 de diciembre.

quini 6.jpg

Ambos premios forman parte del pozo distribuido en la modalidad “Siempre Sale”, una categoría especial que se incorporó en este sorteo extraordinario y que permitió repartir el dinero acumulado entre quienes alcanzaron cinco aciertos, sin necesidad de que existan ganadores con seis números.

Desde la organización del juego indicaron que este sorteo tuvo una alta participación en todo el país y que los 85 ganadores fueron beneficiados con premios iguales, lo que volvió a generar expectativa entre los apostadores habituales del Quini 6.

El sorteo

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.500 millones de pesos. Salieron los números 44, 27, 33, 14, 22 y 39. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 780 millones de pesos. Salieron los números 07, 31, 03, 44, 39 y 24. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.530 millones de pesos y salieron los números 40, 32, 10, 27, 17 y 26. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 6.000 millones de pesos, los números favorecidos fueron 19, 22, 41, 17, 06 y 29. Hubo 85 ganadores con cinco aciertos, entre ellos, dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 6.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.