Manolo Berra tras la pelea con un ladrón: "Te arruinan la vida en 20 segundos"

image.png

“Este muchacho me rompió el vidrio de la camioneta con la pinza que utilizan, me sacó la mochila del club Cipolletti que tenía documentación, celulares, billetera y la campera del club. Justo había una señora caminando en la esquina, le pregunté si había visto algo, me indicó que sí y corrí hasta la esquina de calle Belgrano. A media cuadra lo vi que iba sacudiendo la cartera. Le quité las cosas, intercambiamos un par de golpes, se cayó… Uno siempre con el afán de recuperar lo mío y que no queden impunes estos casos”, aclaró el emblema del fútbol regional.