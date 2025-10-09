Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: ahora sí, anuncian los artistas y empieza la venta de entradas

Así lo confirmó la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini. Los detalles del evento más importante de la ciudad.

Los artistas de la Fiesta de la Confluencia 2026 empezarán a develarse desde el próximo lunes. Así lo confirmó la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, en diálogo con LU5.

El anuncio estaba previsto para el 22 de septiembre en el Alto Comahue Shopping, pero se pospuso por razones de fuerza mayor, según explicaron en su momento. Ahora, la funcionaria municipal confirmó que el anuncio empezará a comienzos de la próxima semana, aunque no se dará a conocer la grilla completa. Ese día, además, empezará la venta de entradas.

El evento ya tiene fecha: será del 5 al 8 de febrero . Pasqualini confirmó que la próxima edición de la fiesta tendrá rock, cumbia, pop y trap y que esperan que la convocatoria sea igual o mejor que la de este año.

Días atrás, Pasqualini no negó que artistas que ya se presentaron en la Fiesta de la Confluencia o que tienen shows en Neuquén puedan estar en febrero, y en esa lista estaría la posibilidad de que vuelva al escenario neuquino Lali Espósito, a pesar de que en octubre tiene confirmada su presentación en el Ruca Che.

Fiesta Confluencia 2025 drone domingo 10

Lali estuvo en la edición del 2023 en la Fiesta de la Confluencia y desde entonces su carrera no paró de crecer. Este año viene de llenar el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, a finales de agosto y principios de septiembre de 2025. Ese evento la convirtió en la única artista en la historia en llenar cinco veces el estadio Vélez en un solo año, con más de 45 mil personas por show.

Otro de los mencionados que también ya estuvo, pero que no se descarta que vuelva, es Ke Personajes, la banda tropical argentina que nació en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y que hace bailar a jóvenes y grandes.

"Nosotros siempre buscamos en la dinámica que sean artistas convocantes y en lo posible que sean inéditos", puso de nuevo misterio Pasqualini.

Semanas atrás, en una visita a Depende del Viento, el programa de streaming de LMPlay TV, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad contó que el 60% de la población de Neuquén capital es joven, por lo que está garantizado que haya presencia de artistas populares entre el público juvenil, así como cantantes mujeres.

"El Instituto Nacional de la Música pide a los festivales populares grandes que cumplan el 30% de cuota de género. Nosotros todos los años lo cumplimos, lo mandamos una vez que está cerrada la grilla y en ese marco, va a haber mujeres potentes", adelantó y ya subió las expectativas de que una de ellas sea Lali.