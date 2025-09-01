Choque en el puente: así quedó la ciclovía entre Cipolletti y Neuquén

Un colectivo de larga distancia casi se cae del puente carretero interprovincial. Los escombros están sobre la ciclovía desde el sábado.

Un colectivo de larga distancia quedó colgado del puente Carretero que une Cipolletti- Neuquén . El transporte circulaba en sentido este–oeste con dirección a la capital neuquina cuando el conductor perdió el control , impactó contra el divisor de concreto que delimita la ruta de la ciclovía. De milagro, no fue una tragedia.

La gravedad del impacto todavía es visible en el lugar del incidente. El colectivo tumbó varios delimitadores de carril que este lunes por la mañana estaban tirados sobre la ciclovía, c omplicando el paso de los valletanos que van de Cipolletti a Neuquén en bicicleta.

La demora en retirar los escombros que dejó el choque generaron incertidumbre, ya qu e no es la primera vez que se demoran trabajos de limpieza o mantenimiento en los tramos locales de las rutas nacionales. De hecho, en Cipolletti el Municipio asumió el trabajo del mantenimiento de alumbrado y de las banquinas de las rutas 22 y 151, por la falta de actividad de Vialidad Nacional.

Así quedó la ciclovía Cipolletti-Neuquén

En este caso, según confirmaron fuentes del Municipio, no habrá intervención para la reconstrucción del muro divisor de la Ruta 22 y la ciclovía.

Según se informó desde el Municipio, el arreglo de los daños correrá por cuenta del seguro de la empresa de colectivos, que ya habría contactado a Vialidad Nacional para avanzar en la tarea. Los trámites pertinentes podrían demorar el inicio de los trabajos por lo que desde el área de Tránsito de Cipolletti se decidió hoy temprano retirar los bloques de concreto de la ciclovía y realizar una limpieza.

Por las demoras, desde el sábado y hasta esta mañana, los ciclistas tuvieron que esquivar los escombros que bloqueaban el paso.

El accidente del colectivo

El sábado por la tarde colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche quedó suspendido y sostenido en la mitad de la formación, finalmente lograron retenerlo para que no caiga al vacío. El siniestro fue notificado a las 17:40 por transeúntes que pasaban por el lugar, en un horario de alta circulación entre ambas ciudades.

El conductor es un hombre de 44 años, oriundo de Misiones y trasladaba un total de 23 pasajeros con destino a Bariloche. El siniestro no registró personas lesionadas y sólo hubo daños materiales. Actualmente se trabaja en el lugar para retirar el vehículo, pero no se efectuó un corte de tránsito ya que continúa en funcionamiento un carril con dirección a Neuquén.

El accidente se registró cuando el colectivo se movilizaba en sentido Cipolletti- Neuquén cuando impactó contra el separador de carril de concreto y perdió la dirección del colectivo. Los motivos de la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.

Demoras en el tránsito

A pesar de que se mantuvo en funcionamiento un carril del Puente Carretero, se presentaron importantes demoras en el tránsito en el sentido Cipolletti- Neuquén. Los automóviles que retornaban a la capital neuquina al final de la semana, padecieron la congestión vehicular.

Los conductores padecieron la congestión vehicular en el comienzo del fin de semana.

El embotellamiento de vehículos llegó hasta la intersección de General Pacheco con Mengelle de Cipolletti, lo que representó importantes demoras para que los conductores retornen a sus hogares.