Asalto a mano armada: menores amenazaron a una mujer para robarle la bicicleta

Según el relato de la víctima en sus redes sociales, ella circulaba por la ciclovía de calle Illia camino al Treinta cuando dos menores de edad la abordaron armados para robarle la bicicleta: "Me atacaron con una pistola y como no les daba la bici me pegaron en la cabeza, salieron por la chacra que está pegada a la toma 2 de febrero" publicó indignada.