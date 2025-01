Le robaron millones de su camioneta, consiguió el video y ayudó a detener al ladrón

Según informó La Angostura Digital, todo ocurrió el jueves por la mañana, cuando un veterinario de la localidad estacionó su camioneta Toyota Hilux para ir a comprar a una ferretería ubicada en calle Las Retamas al 400 . En declaraciones al portal cordillerano, indicó que se percató de que su mochila ya no estaba al regresar al vehículo, aunque este no presentaba daños.

"Cuando volví a la camioneta me di cuenta que me la habían abierto y me sacaron una mochila, donde tenía una importante cantidad de dinero porque tenía que pagar sueldos y otras obligaciones, además de mi documentación y las tarjetas de crédito. Así que de inmediato hice la denuncia en la Comisaría 28, pero me puse yo mismo a investigar cómo era posible que me hubieran robado así a plena luz del día y en pleno centro", relató la víctima, identificada como Sergio Sánchez.