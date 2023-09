Un manifiesto en Change.org para evitar que Milei "cierre ministerio"

milei.jpg

“Desde el Movimiento Cultural Rionegrino queremos expresar nuestra preocupación por las propuestas del candidato a Presidente Javier Milei, quien en tono irrespetuoso hacia los trabajadores y trabajadoras (dejando entrever una profunda ignorancia) habla del achicamiento del Estado, particularmente de la eliminación del Ministerio de Cultura del organigrama Nacional”, arranca describiendo el escrito.

“Desconoce este candidato que detrás de ese Ministerio y de los Institutos Nacionales (INT, INCAA, INAMU, etc.) y los organismos que lo conforman (Comisión Nacional de Bibliotecas, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de Teatro, etc.) no sólo hay trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también millones de familias que son destinatarias directas de las políticas públicas especializadas. Desconoce que hace muchos años dejamos atrás la concepción de la cultura como una acción recreativa: las hacedoras y hacedores culturales están trabajando, no practicando un hobby”, continúa la petición y luego agrega: “La cultura es trabajo, motor económico y, sobre todo, un ordenador social. Con esa convicción desde Río Negro hacemos un llamamiento nacional para que nos comprometamos política y activamente, invitando al sector cultural en particular y a la comunidad en general a reflexionar, porque cuando hablamos de cultura también hablamos de educación, trabajo, salud y seguridad”.

“Quienes formamos parte del Movimiento Cultural Rionegrino creemos fehacientemente en el derecho a la cultura, la integración federal, el fortalecimiento de la identidad y la profesionalización del sector como un medio para construir un presente y un futuro mejor para quienes habitamos este suelo. La cultura es vocación, trabajo e inclusión social, por eso invitamos a todos los sectores culturales, sociales, políticos y económicos a acompañar este manifiesto”, cierra el informe que ya juntó más de mil firmas.

Quienes estén interesados en firmar la petición pueden hacerlo en este link: Defendé la cultura en Argentina. Decile NO al cierre de las áreas de Cultura