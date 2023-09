Se inició el debate público por polémico proyecto de permutas de tierras

No obstante, otras fuentes aseguran que hubo un clima tenso y no faltaron los reproches ni las recriminaciones.

Como se recordará, se trata de la permuta de terrenos municipales para la adquisición de parcelas de tierra en la zona de la barda norte que permitirán ampliar el parque industrial, según el argumento oficial.

Vecinos de Piedras Blancas, Don Higinio II, Los Troncos, La Viña, La Clementina fueron los primeros en poner el grito en el cielo por considerar que estaban en riesgo sus espacios verdes.

"Estamos en una situación de crisis. Con la coparticipación que recibe este Municipio no alcanza para pagar los sueldos. Lo que se hizo fue una permuta de 2,4 hectáreas, contra 14 hectáreas que nos va a permitir ampliar y desarrollar un Parque Industrial. Hablemos de los beneficios que traerá esto, como la compra de maquinarias. No demos lugar a las mentiras. Estamos recibiendo reclamos de mantenimiento de calles, espacios verdes, etc y es verdad, no se llega. Con este plan estaríamos generando entre 800 y 900 millones de pesos. Hay muchas empresas interesadas en instalarse en Oro, por la cercanía a Vaca Muerta, porque en localidades vecinas ya no hay lugar. Esto va a generar más de 300 puestos de trabajo para la ciudad. Tenemos que generar fuentes de trabajo, consumo interno", alegó el intendente electo Gustavo Amati antes de que la iniciativa se frenara por las críticas y la presión popular.

En efecto, el actual jefe comunal, Mariano Lavin fue quien decidió dar marcha atrás y rescindir el controvertido convenio, que ahora es tratado "a Municipalidad abierta".

"El proyecto lo fuimos trabajando respetando la carta orgánica y las ordenanzas, absolutamente convencidos que es un proyecto estratégico y absolutamente necesario para nuestra ciudad. Cometí un error, que fue no haber generado, previo a estas instancias, un debate abierto y público para que todo el mundo que esté interesado pueda aportar al proyecto", indicó Lavín en su momento. Continuará...