¿Aprietes al intendente electo de Allen?: encapuchados intentaron ingresar a su casa

Así atacaron la casa de Intendente electo Marcelo Roman.

En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un sujeto baja de un vehículo directamente a REVENTAR el portón

"Buscan intimidarnos para que bajemos los brazos, algo que NO LOGRARÁN!"

“Intentaron ingresar, se bajaron de una camioneta negra RAM, con llantas negras. Fue una persona joven encapuchada ingresó corriendo y quisieron reventar el portón de una patada. Tengo dos perros grandes y cuando escucharon el ladrido de los perros emprendieron la fuga”, expresó el futuro jefe comunal de esa ciudad.

Puntualmente, la víctima manifestó que no son muchas las camionetas de este tipo que hay en la ciudad, por lo que no debería ser muy complicado el poder dar con la misma.

Asimismo, Román confió que no fue la primera vez que es víctima de hechos de violencia e inseguridad, ya que durante la campaña vivió situaciones parecidas. "Una madrugada intentaron 'manotear' a mi hija mientras entraba el auto, y en otro momento me amenazaron a mi", relató.

"Pienso que hay personas del arco político que están nerviosas, porque después del 10 de diciembre se termina una etapa de muchos años en el Estado, y que lamentablemente van a tener que salir a trabajar a otro lugar. Espero que no sea así, pero todo me lleva a pensar que son mensajes hacía mi equipo y a mi. Pero queremos que sepan que no tenemos miedo, que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando para que los allense tengan mejor calidad de vida", cerró el político, dando a conocer su hipótesis sobre los numerosos ataques contra él, su familia y su equipo.