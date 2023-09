Se quedó sin frenos, chocó contra una casa y se incrustó en el baño

El hombre explicó que, como su casa se encuentra justo en la esquina, es una zona muy peligrosa, ya que los conductores no respetan las velocidades reglamentarias para la ciudad y conducen de manera temeraria, esto es lo que le trajo un importante problema al derribar parte de su construcción. "Me quedé sin baño en la casa. Si no se toman medidas, va a pasar algo más grave. Yo estaba en el patio atrás, pero si llegaba a estar en el baño o si estaba dentro del dormitorio, que está al lado, chao no la contaba", aseguró.

A esta observación sumó: "Fue una suerte que el coche no hiciera ninguna chispa y no se prendiera fuego. Si se llega a incendiar el coche no quedaba nada porque mi casa es una casilla".

Bajada casimiro.jpg

Julia, otra vecina, contó que el hecho de que los vehículos "pasen de largo" en la bajada de Casimiro Gómez es algo tristemente recurrente. "Hace un tiempo, mi nena estaba jugando en la vereda y también una camioneta quedó arriba de la vereda. No hubo heridos gracias a Dios, pero fue la misma situación. Bajan como si fuera la ruta, es muy peligroso para quienes vivimos acá", aseveró.

Cuáles son las posibles soluciones

Ángel pidió públicamente a la Municipalidad que "haga algo porque si lo hago yo es ilegal". Esto se debe a que solicita algún tipo de "contención". "Si no hacen algo rápido en cualquier momento se me van a meter adentro de la casa ¿Y si el próximo es un camión?, porque acá vienen todos los camiones, de Cliba, del petróleo, es un tráfico impresionante, es permanente. Cruzar la calle es un drama", explicó.

Por su parte, Julia dijo: "Yo tengo frente a mi casa la parada del colectivo y necesitamos un semáforo, un lomo de burro, algo como para que los autos bajen un poco la velocidad y nos respeten a nosotros como vecinos. Pero necesitamos que tomen cartas en el asunto".