Caso soldado Córdoba: "Es evidente que acá hay participación de un tercero"

La ampliación realizada a la autopsia del soldado Pablo Córdoba indicó que no es posible que el joven efectuará los dos disparos y en sus manos no se encontraron rastros de pólvora . Ante esto, la familia de la víctima pidió el cambio de calificación para la causa.

La mujer precisó que los especialistas determinaron que “luego de cualquiera de los dos disparos, porque no se sabe cuál fue el primero, él quedaba incapacitado para realizar cualquier acción consciente”. “También hemos recibido el resultado de la pólvora y mi hijo no tenía pólvora en el dorso de su mano, que es donde se supone tendría una persona que se pega al menos un disparo. Podemos ver claramente que dice que mi hijo no se suicidó”, recalcó.