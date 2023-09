Un santiagueño armó un cubo de Rubik en menos de un segundo y se consagró campeón

Embed Es una LOCURA lo que acaba de pasar en el open de Rubik de Santiago del Estero: Theo Goluboff es el primer sudamericano que arma un Pyraminx en MENOS DE 1 SEGUNDO (0.97). Top 5 del mundo, solo las potencias EEUU Y Polonia por encima de Argentina. pic.twitter.com/YlJTr58Jhf — Sebastián Campanario (@sebacampanario) September 17, 2023

“Ay, lo rompí, perdón. Ahhh, no, no, no lo desarmé”, fue la expresión de Emir Abdul, que casi comete el sabotaje de la noche frente a la performance. “Yo no soy envidioso, amo que la gente progrese, pero hay que hacer las cosas bien. Porque yo sé que él es bueno”, añadió el coreógrafo, luego de señalar que el de Flor Peña fácil. Tras su brillante performance, el jurado le dio el pase a la segunda ronda del ciclo que premia el talento.

Quién es Theo

Theo Goluboff tiene 17 años y es bicampeón nacional del cubo de Rubik y 1° de Sudamérica. En su perfil de Instagram se define como Speedcuber, se anuncia como bicampeón Nacional del cubo de Rubik, 11NRs - 4 SARes; 8° del mundo en Sum Of Ranks; 1° de Sudamérica y conquistó un total de 309 podios.

Hace tan solo 6 días, compartió un posteo en el que relató su último logro: “Un torneo realmente inolvidable. Una experiencia hermosa, en la que pasé por todas las emociones”, señaló Theo, en el comienzo del texto.

“Mi pasión por los cubos es muy grande como para perderme semejante torneo”, enfatizó y contó que fue “un comienzo muy bueno, siendo el primer argentino con podio en todas las categorías”, relató sobre el detalle de la competencia de “200 personas”.

Además, Theo reveló que tuvieron “un solo mes para preparar. Se scrambleó, runneo, jueceó”. “Muy contento de llevarme ambos oros, ya que les puse mucha práctica estos meses. Honestamente, me cuesta creer que pude ganar todas las categorías que yo quería ganar”.