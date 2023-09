La reforma al Impuesto a las Ganancias consiguió media sanción en Diputados

Previo al debate del proyecto en el Congreso el diputado nacional de la Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, anticipó su respaldo a la iniciativa. “Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político, les dejo la exclusiva”, en su presentación. Además, criticó a Juntos por el Cambio por votar en contra. "Las tapas de diarios no los quieren mostrar votando algo con el kirchnerismo. Ya votaron el presupuesto y al acuerdo con el FMI. Lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época. Es un grito de libertad", aseguró.