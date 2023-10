La Justicia Electoral pidió trasladar el feriado del 20 de noviembre

Hace 48 horas el gobierno nacional descartó un posible cambio en el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Incluso la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en su cuenta de la red social X (ex Twitter) escribió: “Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado”.

Es feriado, pero no en todo el país: repasá el calendario.

"Motiva esta solicitud la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado", sostuvo el funcionario judicial.

El vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ratificó a medios radiales que el feriado nacional no se alterará porque ya se encuentra programado de esa forma por ley.

SFP Elecciones presidenciales (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

"No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarles a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece. Si hay argentinos que programaron sus descansos, reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios", explicó Olmos.

Ante este pedido de la Cámara Nacional Electoral, se abre una nueva posibilidad, si es que el gobierno reconsidera cambiar la fecha prefijada.

En las PASO, el nivel de ausentismo fue récord, con una participación que no llegó al 70%. Mientras que en las elecciones generales del domingo pasado, el porcentaje de argentinos que concurrieron a las urnas (77%) fue superior.