Agregó: “He sido coherente, lo dije claro: Massa es la relección del desastre de este gobierno, sigue dándole a la maquinita. Siempre me enfrenté con el kirchnerismo, siempre me voy a enfrentar”.

El jefe de gobierno porteño subrayó: “No hay ninguna posibilidad de que integre el gobierno kirchnerista”.

Por otro lado, de Milei dijo que tampoco es una opción para los argentinos. Señaló que Milei tiene “Ideas peligrosas, agravadas por las formas violentas".

De la opción por Milei expresó que “es un salto al vacío, un nuevo populismo. Yo no creo en nada de lo que propone. No creo en la venta de armas ni de órganos; ni en la dolarización sin dólar, que nos va a dar más inflación y pobreza; ni en la educación con voucher. Está en los bordes de la democracia, las ideas son malas y peligrosas”.

Se mostró en contrario a las agresiones. Recordó que el candidato de LLA dijo de él “cualquier disparate, lo más suave que dijo de mí es que era una rata que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar”. Indicó que más allá de lo personal, entiende que “Milei no es bueno para el país”.

Larreta, quien admitió que no haber sido informado de la reunión de anoche entre Mauricio Macri, Milei y Bullrich, destacó: “No puedo acompañar ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir esta trampa catastrófica, ante eso hay una tercera alternativa que es trabajar para sostener a JxC para ser una oposición sólida que defienda el bolsillo, la seguridad y la educación de los argentinos”.

Qué dijo la exgobernadora Vidal

La diputada nacional del PRO y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se pronunció en la tarde de este miércoles sobre el próximo balotaje y marcó diferencia con las declaraciones de Bullrich. Lejos de apoyar a alguno de los candidatos que siguen en carrera a la presidencia, se mantuvo neutral y dijo que “no hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto”.

La dirigente del PRO sostuvo: “Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio. Porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país. Esta mañana decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente”.

La exmandataria de la provincia de Buenos Aires dijo que no cree que ningún político defina el voto de los argentinos. E indicó que se mantendrá coherente con lo que representó en estos años. “Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”.

Vidal añadió que “para los que especulan sobre que esta posición es funcional al massismo, quiero ser clara: soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo”.

En medio de la crisis de JxC tras la derrota del domingo, la legisladora cerró: “Cada argentino elegirá a conciencia, sin importar lo que diga la política. Los que queremos recuperar el futuro somos mayoría”.