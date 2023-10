El descargo de Sofía Clerici tras el escándalo con Martín Insaurralde

El contenido compartido por la modelo y empresaria no solo daba cuenta de un viaje inoportuno a Europa a días de las elecciones presidenciales, sino además, documentaron una vida de lujos y ostentosa (champagne, carteras, relojes y paseo en yate), en las antípodas de los padecimientos que vive la sociedad en medio de la crisis socioeconómica.

“Aclaro un poco, porque a la gente le encanta hablar por hablar sin saber. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, comienza explicando en su mensaje.

descargo Sofía Clerici Martín Insaurralde

“Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, añadió luego de aclarar que Insaurralde se sumó a su plan de viaje.

"No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas… Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me las compré solita para que sepan. Besitos y ocúpense de sus vidas!!! No pierdan tiempo (que pasa rápido)”, cerró.

Insaurralde.jpg

La renuncia de Martín Insaurralde

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires presentó este sábado por la tarde su renuncia al cargo mediante una nota al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que se conocieran fotografías en un lujoso yate junto a una modelo de vacaciones por España.

Fuentes oficiales indicaron a Télam que Kicillof aceptó la dimisión que se produjo después de que se conociera públicamente un viaje que el ahora exfuncionario hizo junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella (España).

En plena campaña, de cara a las elecciones del 22 de octubre, la modelo Sofía Clerici subió fotos y videos con el ahora jefe de Gabinete de Axel Kicillof y la oposición lo acusó de burlarse de los argentinos.

Al exintendente de Lomas de Zamora se lo vio con una conocida modelo en un yate en el Mediterráneo. Esto ocurre a poco menos de un mes de las elecciones, en las que buscará una banca como concejal. Recibió fuertes críticas de la oposición por el lujo de las vacaciones en contraposición con los recientes índices de pobreza.