Atacaron a Jorge Rial a la salida de la radio: el video

"Me empezó a gritar, sacó una botella y me atacó", explicó el controvertido periodista. Además, aseguró haber sentido "miedo a que tuviera algo más que una botella".

Lo más curioso fue la revelación posterior: Jorge Rial conoce a la atacante y no es el primer problema que tienen. "Es alguien que está obsesionada conmigo, me agrede todos los días en redes sociales" explicó, aunque no se habían encontrado cara a cara hasta el momento.

Agresión a Jorge Rial.mp4 Atacaron a Jorge Rial a la salida de la radio.

Además, el periodista explicó que ante la situación "intenté calmarla", pero no lo logró y tuvo que solicitar ayuda. "Está desequilibrada mentalmente", agregó Rial.

Por último, el ex conductor de Intrusos sostuvo que "hay que frenar un poco la locura". "Soy un tipo común y quiero seguir caminando tranquilo y andando tranquilo", cerró Rial.