Los guionistas de Hollywood levantaron la huelga

En el acuerdo se explicita que, la inteligencia artificial (IA) no puede escribir o reescribir material literario, y que el material generado por la IA no será considerado como material original. También explica que los guionistas podrán hacer uso de la IA si la empresa lo consiente, pero que las compañías no puede exigirle a los escritores que utilicen un software de IA para su trabajo.

"La WGA se reserva el derecho de afirmar que la explotación del material de los escritores para entrenar IA está prohibida por el MBA (el Acuerdo Mínimo Básico) u otras leyes", se lee en el resumen publicado en su página web.

El gremio también negoció “un nuevo residual basado en la audiencia” en el que se calcularán las visualizaciones de acuerdo a las horas de “streaming” nacional divididas por duración.

Huelga de guionistas de Hollywood.jpg Tras varios meses de conflicto, los guionistas de Hollywood acordaron mejoras laborales y levantaron la huelga.

El conflicto

El Sindicato comenzó una huelga el pasado 2 de mayo exigiendo a los estudios mejores condiciones de trabajo y se adelantó a otro gran foco de conflicto como es la huelga de actores y actrices de Hollywood desde el 14 de julio.

Como consecuencia de la paralización de ambas actividades, numerosos proyectos en distintas etapas de desarrollo debieron posponerse y, en algunos casos, hasta cancelarse, además de afectar la tradicional temporada de premios de la industria.