Cristina Pérez explicó las causas reales de su partida del noticiero de Telefe

Cris Barilli portada.jpg Cristina Pérez dejará Telefe Noticias

Cristina Pérez habló sobre su salida de Telefe Noticias

En primer lugar, la comunicadora expresó: "Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron (a Luis Petri) como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad”.

“Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene", expresó Pérez en el programa La Trama durante una entrevista por la presentación de su libro "Tiempo de renacer".

Embed - Cristina Pérez estuvo en LN+ y anunció su salida de la conducción de “Telefe Noticias”. Fue durante una entrevista relacionada con la publicación de su libro. La decisión surge tras el nombramiento de pareja como ministro de Defensa. Pérez confirmó que dejará su rol actual y está trabajando en un nuevo programa para el canal, aunque no revela detalles sobre la temática. #cristinaperez #luispetri #telefenoticias #visionshow @visionshowok Cristina Pérez estuvo en LN+ y anunció su salida de la conducción de “Telefe Noticias”. Fue durante una entrevista relacionada con la publicación de su libro. La decisión surge tras el nombramiento de pareja como ministro de Defensa. Pérez confirmó que dejará su rol actual y está trabajando en un nuevo programa para el canal, aunque no revela detalles sobre la temática. #cristinaperez #luispetri #telefenoticias #visionshow sonido original - visionshowok

En ese momento, Laura Di Marco le preguntó si iba a reperfilar su rol en los medios. "Sí, voy a reperfilar. Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. A parte hace treinta y pico de años que hago noticiero".

"Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?", le preguntó al periodista. "Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así", aseguró y la comunicadora indagó: "¿El programa es político o no es político?". "No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer, como mi libro", indicó Pérez para finalizar sobre el tema.