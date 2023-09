Así fue el llamado de Nicole Neumann a Cubero por el cumpleaños de Indiana

Al enterarse de esta bomba, Nicole habría llamado a Cubero para hacerle un reclamo por no invitarla. Fue el periodista Juan Etchegoyen quien dio más detalles en su programa de Mitre Live: “Ustedes saben que en los últimos días trascendió que Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, no invitaría a su mamá a su cumpleaños, me preguntaron mucho sobre esto y tengo un detalle fuerte”.

Además, el periodista aseguró que la modelo culpa tanto al ex futbolista como a Mica Viciconte, su actual pareja: “A mí lo que me cuentan es que la jurado de Los 8 escalones sostendría que todos los problemas que hay entre su hija y ella son culpa de su padre y de todo su entorno. Es más, alguien cercano a Fabián me habló de un llamado que habría recibido el ex futbolista de Nicole en los últimos días. Llamado furioso me acotaban, en relación a esta fiesta tan especial e íntima que se está preparando”.