Mariano Closs contó de qué equipo es hincha: "Mi carnet de socio"

"Cuando nace el periodista, muere el hincha", reza una vieja frase que sirve para entender porque para un periodista deportivo es prácticamente un tabú decir de qué cuadro es cada uno. Sin embargo, sin temor a cualquier comentario, Mariano Closs no tuvo problemas en revelar su club favorito y de esta manera "salió del closet". Mientras el conductor de ESPN F12 analizaba las jugadas polémicas en el partido entre Independiente e Instituto de Córdoba, advirtió que “este fin de semana hubo varias cosas llamativas” en cuanto al arbitraje.

Por otro lado, Closs supo convertirse en uno de los comunicadores más prestigiosos de la Argentina en el ámbito deportivo. De esta forma, se metió en la arena política luego del triunfo de Javier Milei en las PASO e hizo una fuerte advertencia por la cual se volvió tendencia en las redes: “Se los va a llevar puestos”, lanzó.

El relator y periodista hablaba en su programa F12 de ESPN sobre cuestiones relacionadas al funcionamiento de los medios de comunicación a partir del resultado de las elecciones y lanzó un comentario inesperado con una particular llamada de atención a los medios.

“Se terminó la grieta... Me pasó que puse un canal y no le daban al kirchenrismo, puse el otro y no le daban al kirchenirsmo. Se termino la grieta”, reafirmó y sentenció después de manera irónica: “Ahora van todos contra Milei”.

Claro que Closs hizo a continuación el cierre de su comentario que terminó por posicionarlo como trending topic: “Se los va a llevar puestos a todos justamente por esto. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente, la gente no es sonsa”.